Житель Башкирии спустя 20 лет узнал, что воспитывал чужую дочь

После теста на отцовство житель Башкирии избавился от долга в 930 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Башкирии оказался в центре необычной семейной истории, которая началась с обычного поиска в социальных сетях и привела к судебным разбирательствам. Мужчина по имени Маршал более двадцати лет был уверен, что воспитывает собственную дочь, однако неожиданное открытие полностью изменило его представление о прошлом.

Как сообщает Mash, девочка по имени Милана родилась в 2005 году. Все это время мужчина считал себя ее отцом и принимал активное участие в жизни ребенка. Даже после развода с супругой, который произошел в 2012 году, он не прекратил помогать дочери. По словам мужчины, он поддерживал ее финансово, оплачивал обучение и помог получить юридическое образование.

Со временем отношения между ними стали менее близкими, а общение практически прекратилось. Желая восстановить контакт, Маршал решил найти девушку в социальных сетях. Во время просмотра ее страницы внимание мужчины привлек незнакомец, который активно реагировал на публикации Миланы. Это обстоятельство заставило его задуматься о возможной связи между ними.

Заинтересовавшись ситуацией, житель Башкирии начал выяснять подробности и пришел к выводу, что его отцовство может вызывать сомнения. По его словам, бывшая супруга первоначально не возражала против проведения генетической экспертизы, однако позднее изменила свое решение.

После этого мужчина самостоятельно обратился в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что он действительно не является биологическим отцом девушки. Как следует из материалов дела, бывшая жена признала этот факт в судебном процессе.

После решения суда были пересмотрены и вопросы, связанные с алиментными обязательствами. К тому моменту за мужчиной числилась задолженность в размере около 930 тысяч рублей. Однако после установления обстоятельств дела приставы отменили требование о взыскании этой суммы.

Тем не менее на этом конфликт не завершился. Бывшая супруга обратилась с новым иском. На этот раз претензии были адресованы судебным приставам. Женщина потребовала восстановить ранее отмененную задолженность по алиментам.

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