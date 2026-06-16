Работодатель в Башкирии выплатил 650 тысяч рублей женщине, потерявшей кисть

Мелеузовская прокуратура добилась компенсации для сотрудницы, пострадавшей по вине должностных лиц предприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мелеузовская межрайонная прокуратура подала иск в суд в интересах женщины, которая пострадала на производстве, и потребовала взыскать с работодателя денежную компенсацию за вред, причиненный ее здоровью.

В суде выяснилось, что в феврале 2025 года во время выполнения рабочих обязанностей женщина получила тяжелую травму, из-за которой ей ампутировали кисть. Следствие установило, что несчастный случай произошел по вине должностных лиц предприятия, которые отвечали за организацию работ и контроль за соблюдением правил промышленной безопасности и охраны труда, но не обеспечили их должным образом.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и обязал работодателя выплатить пострадавшей 650 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. На данный момент эта сумма уже перечислена женщине.

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