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НовостиЧто происходит16 июня 2026 14:00

Работодатель в Башкирии выплатил 650 тысяч рублей женщине, потерявшей кисть

Суд обязал компанию выплатить 650 тысяч рублей женщине, которой ампутировали кисть
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Мелеузовская прокуратура добилась компенсации для сотрудницы, пострадавшей по вине должностных лиц предприятия.

Мелеузовская прокуратура добилась компенсации для сотрудницы, пострадавшей по вине должностных лиц предприятия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мелеузовская межрайонная прокуратура подала иск в суд в интересах женщины, которая пострадала на производстве, и потребовала взыскать с работодателя денежную компенсацию за вред, причиненный ее здоровью.

В суде выяснилось, что в феврале 2025 года во время выполнения рабочих обязанностей женщина получила тяжелую травму, из-за которой ей ампутировали кисть. Следствие установило, что несчастный случай произошел по вине должностных лиц предприятия, которые отвечали за организацию работ и контроль за соблюдением правил промышленной безопасности и охраны труда, но не обеспечили их должным образом.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и обязал работодателя выплатить пострадавшей 650 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. На данный момент эта сумма уже перечислена женщине.

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