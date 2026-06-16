«Вокруг все полыхает»: в Башкирии создают резерв для защиты от атак БПЛА

В республике создадут боевой армейский резерв и маневренные группы для защиты от БПЛА. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о дополнительных мерах, которые принимаются в регионе для защиты от возможных атак беспилотников. Об этом он рассказал во время пленарного заседания V Медиафорума средств массовой информации республики.

- Вы видите, что вокруг все полыхает. Мы тоже находимся под угрозой, - сказал он.

Руководитель региона отметил, что ситуация в мире и стране остается напряженной, поэтому вопросам безопасности уделяется особое внимание. По его словам, республика также рассматривает потенциальные угрозы и готовится к различным сценариям развития событий.

Хабиров подчеркнул, что в Башкирии ведется формирование собственной структуры БАРС - боевого армейского резерва республики. В состав подразделения планируется включить 300 человек. Кроме того, власти работают над созданием почти сотни маневренных огневых групп.

Глава региона сообщил, что предпринимаемые меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность жителей и готовность к возможным угрозам. Он отметил, что ситуация вокруг остается непростой, а потому подготовка ведется серьезно и системно.

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