Самый длинный день в году наступит в Башкирии 21 июня

Почти неделю Солнце будет стоять на одной высоте, а дни останутся максимально длинными. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Башкирии ждет самый длинный день и самая короткая ночь в году. Как пояснили в Уфимском городском планетарии, в этот день наступает летнее солнцестояние: Солнце максимально удаляется от небесного экватора к северу и в полдень поднимается над горизонтом на самую большую высоту. Это событие считается началом астрономического лета в Северном полушарии и началом астрономической зимы – в Южном.

Сотрудники планетария объяснили, что обычно все говорят о самом длинном дне 20 или 21 июня, но на самом деле в течение нескольких дней, примерно с 19 по 24 июня, продолжительность дня остается практически неизменной. В этот период полуденная высота Солнца над горизонтом не меняется, оно восходит и заходит примерно в одно и то же время, на северо-востоке и северо-западе соответственно, и описывает по небу большую дугу. Большую часть суток светило находится над горизонтом, поэтому дни такие долгие.

В Уфе с 19 по 24 июня Солнце будет восходить в 4:41, а заходить в 21:55. Продолжительность светового дня достигнет максимума – 17 часов 14 минут, а ночь станет самой короткой – всего 6 часов 46 минут. После солнцестояния Солнце начнет восходить позже и заходить раньше, световой день постепенно сократится – по одной-две минуте в сутки – и к концу июня станет короче на 6 минут. Этот процесс продлится вплоть до зимнего солнцестояния 22 декабря.

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