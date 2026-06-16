Трое юных братьев из Уфы пойдут под суд за массовую драку на футбольном поле

Трое братьев предстанут перед судом за хулиганство с применением насилия на футбольном поле. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе завершено расследование уголовного дела против троих братьев в возрасте 17, 20 и 23 лет. Молодых людей обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия и угрозами.

Следствие установило, что вечером 3 июня 2025 года на футбольной площадке по улице Ахметова старший из братьев потребовал немедленно включить его в игру, но получил отказ. Тогда он и его средний брат начали угрожать расправой 13-летнему мальчику, который сделал им замечание, и подросток был вынужден покинуть площадку. После этого старший брат продолжил слать ему угрозы в мессенджере.

За подростка заступился его совершеннолетний знакомый, но на него набросились все трое братьев и избили его руками и ногами. Позже к конфликту подключились и другие люди с обеих сторон и началась массовая драка, в которой участники получили травмы.

Следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд. Что касается остальных участников драки, их дела выделили в отдельное производство.

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