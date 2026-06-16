В Уфе уровень загрязнения воздуха признали повышенным из-за изопропилбензола

Специалисты Башгидрометцентра зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе Уфы 11 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башгидрометцентре проверили качество воздуха в Уфе. По итогам замеров 11 июня уровень загрязнения атмосферы в столице признали повышенным. В тот день в 19 часов на улице Ульяновых, 57 концентрация изопропилбензола превысила допустимую норму в 1,5 раза.

В это же время на проспекте Октября, 141 обнаружили превышение оксида углерода, его содержание оказалось в 1,1 раза выше предельно допустимой концентрации. По остальным веществам нарушений не выявили.

Пробы воздуха 12 и 14 июня не отбирали, а 13 июня уровень загрязнения оценили как низкий и все показатели укладывались в норму.

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