В Башкирии врачи достали иглу из стопы полуторагодовалого малыша

В Ишимбае полуторагодовалый мальчик наступил на иглу, и врачи экстренно прооперировали его.

В Ишимбайской центральной районной больнице врачи прооперировали полуторагодовалого ребенка, в стопе которого застряла игла длиной около двух сантиметров. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Родители заметили, что малыш внезапно перестал наступать на ногу, но из-за возраста он не мог объяснить, что его беспокоит. На стопе появились покраснение и отек. Сначала мама с папой подумали, что это обычная заноза, но когда ребенок полностью отказался ходить, они сразу же повезли его в больницу.

На рентгеновском снимке врачи увидели инородное металлическое тело – иглу, которая уходила вертикально вглубь мягких тканей и почти достигала пяточной кости. Если бы малыш продолжал двигаться, игла могла бы сместиться в сторону сустава и вызвать серьезные осложнения, поэтому медики приняли решение об экстренной операции.

Удаление провел нейрохирург Абдухамид Абдураззокович под общим наркозом. Чтобы точно найти иглу и извлечь ее без риска, хирург использовал электронно-оптический преобразователь – специальный аппарат, который помогает видеть расположение инородного тела в реальном времени.

По словам Рахматуллина, операция прошла успешно, уже на следующий день ребенка выписали домой под наблюдение врачей.

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