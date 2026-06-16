«Одна из важнейших составляющих экономики»: Башкирия в лидерах по производству алкоголя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Башкирия занимает седьмое место в стране по производству крепкого алкоголя и пива и входит в тройку лидеров по выпуску водки. Это обсудили на заседании правительства республики под председательством премьер-министра Андрея Назарова.

В регионе работают два производителя крепкого алкоголя и две крупные пивоваренные компании. Пиво в розницу продают более 4 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, крепкий алкоголь – 1 300 организаций на 6 000 лицензированных объектах.

Министр торговли и услуг Башкирии Константин Климин рассказал, что в ходе проверок выявили 27 нарушений и наложили штрафов на 635 тысяч рублей. Благодаря контрольной работе удалось снизить оборот контрафакта и нарастить доходы бюджета: за январь-май этого года акцизных поступлений стало на 6,7% больше по сравнению с тем же периодом 2025-го.

– На сегодняшний день в Республике Башкортостан функционирует крупный алкогольный рынок, который является одним из важнейших составляющих экономики региона, – отметил министр.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.