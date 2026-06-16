Из-за прокладывания инженерных сетей в Уфе перекрыли ряд улиц: некоторые ограничения продлятся полтора месяца

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 16 июня, в Уфе ограничили движение сразу на нескольких улицах – в городе прокладывают инженерные сети. Об этом рассказали в мэрии.

До 15 июля водители не смогут воспользоваться половиной проезжей части у дома №21 на улице Трамвайной. В тот же день перекроют половину дороги на улице Сержанта Пашкова – между домами №3 и №5/5 на улице Летчиков.

До 31 июля ограничения затронут еще несколько участков. Половину проезжей части закроют напротив дома №19А на улице Кавказской, на пересечении улиц Кавказской и Белореченской, а также между домами №26 и №32 на улице Белореченской. С 23 июня по 3 июля участок у дома №19А на улице Кавказской перекроют полностью.

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