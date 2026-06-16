В Башкирии незаконно убили двух кабанов: браконьеру вынесли приговор

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жителя Башкирии осудили за незаконную охоту. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

В ноябре 2024 года браконьер на Lada 212140 преследовал стадо кабанов, с собой у него был прибор ночного видения. Двух животных он застрелил из ружья МР-153. Его заметил егерь и вызвал полицию.

Ущерб от браконьерства оценили в 300 тысяч рублей. Мужчина признал вину и возместил всю сумму.

Суд признал его виновным по статье «Незаконная охота» и назначил 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства. Также год он не сможет заниматься охотой. Конфисковано ружье, а также 600 тысяч рублей – эквивалент стоимости автомобиля.

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