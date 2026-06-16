Приставил нож к горлу матери: уфимец ограбил свою родню

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе задержали 31-летнего мужчину – он ограбил мать и младшего брата. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Инцидент произошел в квартире на улице Блюхера. Мужчина нигде не работал и раньше уже был судим за грабеж. В тот вечер он захотел выпить, но денег не было. Пьяный он пришел к матери домой и потребовал денег. Та отказала. Тогда он приставил нож к ее горлу и продолжил требовать сбережения.

– Оказавшись в беспомощном состоянии и понимая, что помощи ждать неоткуда, женщина в бессилии упала на пол, – рассказали в МВД.

Затем мужчина прошел в комнату брата и, угрожая ножом, заставил его перевести через мобильное приложение 15 тысяч рублей – всю стипендию – на свой счет.

После этого уфимец проверил баланс и скрылся. Его брат, придя в себя, позвонил в полицию. Примерно через час участковый задержал подозреваемого в соседнем дворе.

Деньги злоумышленник не успел потратить – их вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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