Не прошел проверку: Россельхознадзор Башкирии изъял из оборота ветеринарный препарат

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В Башкирии изъяли из оборота партию ветеринарного препарата «Но-презан ТАБ 40» – он не прошел проверку качества. Об этом рассказали в Россельхознадзоре республики.

Речь идет о серии 0031 со сроком годности до марта 2028 года. Препарат выпустила российская компания «НИТА-ФАРМ». Специалисты выявили несоответствие по показателю «однородность дозирования». На основании федерального закона «Об обращении лекарственных средств» эту серию изъяли из гражданского оборота.

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