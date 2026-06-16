Купальный сезон в Уфе: открылись девять официальных пляжей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе стартовал купальный сезон – в городе работают девять официальных пляжей. Об этом рассказали в мэрии.

Официальные территории для купания расположены в разных районах города. В Демском – «Красивая поляна» на озере Красивом. В Калининском – «Песчаный» на реке Уфе и «Гольфстрим» на озере Теплом. В Кировском – «Солнечный» на реке Белой. В Ленинском – «Водник» и «Ак-Яр Затон» на реке Белой. В Октябрьском – «Берег солнца» и «Сипайловское Сочи» на реке Уфе, а также «Кашкадан» на одноименном озере.

Все пляжи, как заверяют городские власти, оборудованы для комфортного отдыха. В администрации призвали горожан выбирать только официальные места для купания и соблюдать правила безопасности.

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