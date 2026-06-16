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НовостиПроисшествия16 июня 2026 7:54

В Уфе толпой избили подростка: Бастрыкин требует доклад

Бастрыкин потребовал доклад об избиении подростка в Уфе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: СК Башкирии // Алексей БУЛАТОВ/«КП»

Фото: СК Башкирии // Алексей БУЛАТОВ/«КП»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об избиении подростка в Уфе. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

Недавно группа подростков избила сверстника – запись драки разошлась в интернете. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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