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НовостиОбщество16 июня 2026 7:28

Расчистила парковку от снега, а место заняли: уфимку оштрафовали за оскорбление соседки

Уфимку оштрафовали за оскорбление соседки из-за парковочного места
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Орджоникидзевском районе Уфы женщину привлекли к ответственности за оскорбление соседки. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В минувшем январе жительница двора заметила, что соседка заняла место, которое она расчистила от снега. Вместо того чтобы решить конфликт мирно, женщина начала оскорблять соседку и требовала, чтобы та уехала.

По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление». Мировой судья назначил нарушительнице штраф в 3 тысячи рублей.

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