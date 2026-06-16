Расчистила парковку от снега, а место заняли: уфимку оштрафовали за оскорбление соседки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Орджоникидзевском районе Уфы женщину привлекли к ответственности за оскорбление соседки. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В минувшем январе жительница двора заметила, что соседка заняла место, которое она расчистила от снега. Вместо того чтобы решить конфликт мирно, женщина начала оскорблять соседку и требовала, чтобы та уехала.

По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление». Мировой судья назначил нарушительнице штраф в 3 тысячи рублей.

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