Мужчина на электровелосипеде сбил женщину на тротуаре: в тот момент она выходила из автобуса

Фото: ГАИ Уфы

Вчера, 15 июня, в Уфе электровелосипед сбил пешехода. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Около 17:00 напротив дома №12 по улице Комарова 32-летний мужчина ехал на электровелосипеде Kugoo Pro по тротуару. Он наехал на 54-летнюю женщину, которая выходила из автобуса.

Пострадавшая с травмами обратилась в медицинское учреждение. Полиция начала административное расследование.

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