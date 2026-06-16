В башкирском селе закрывается единственный круглосуточный стационар: что предлагают гражданам взамен

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители села Тирлянский (Белорецкий район Башкирии) выступили против закрытия круглосуточного стационара местной больницы – единственного в поселке. Однако власти свое решение не изменили.

В Минздраве Башкирии сослались на позицию главного врача Белорецкой больницы: из-за снижения численности населения, прикрепленного к Тирлянской участковой больнице, ее решено переименовать в Тирлянскую врачебную амбулаторию. С 1 сентября 2026 года койки круглосуточного стационара закроют, расширив при этом дневной стационар.

8 июня состоялась встреча жителей с администрацией больницы и представителем районной власти. Итог переговоров остался прежним – круглосуточный стационар закроют.

Минздрав заверил, что амбулатория сохранится в том же трехэтажном кирпичном здании с централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией. В поликлинике на первом этаже ведут прием врач общей практики, педиатр и терапевт, работают физиотерапевтический, процедурный, прививочный и перевязочный кабинеты, рентген и лаборатория. Круглосуточная бригада скорой медицинской помощи также останется.

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