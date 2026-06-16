Зоовыставка в Башкирии: организатора предупредили о нарушении

Фото: Россельхознадзор Башкирии

Организатор зоовыставки в Башкирии получил предостережение от Россельхознадзора –запланировали почти на месяц, хотя закон допускает не более четырех дней. Об этом рассказали в ведомстве по республике.

Выставку анонсировали во «ВКонтакте»: она должна была пройти с 22 мая по 21 июня 2026 года в ТЦ «Гостиный двор» в Салавате.

Помимо этого, организатор не оформил на животных ветеринарно-сопроводительные документы в системе «Меркурий».

Организатору вынесли предостережение о недопустимости нарушений и предложили меры по их устранению.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.