В Башкирии выросло число выявленных случаев рака: с чем это связано

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В Башкирии выросло число впервые выявленных случаев рака: в 2025 году их зафиксировали 15 204 – на 29 больше, чем в 2024-м. Об этом доложил Роспотребнадзор республики.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 376,1 – это на 0,4% выше уровня 2024 года и на 21,8% выше показателя 2021-го. В ведомстве объясняют такую динамику «старением» населения – именно оно считается главным фактором риска онкологических заболеваний.

Число заболевших мужчин выросло – с 7 293 в 2024 году до 7 561 в 2025-м. У женщин, напротив, показатель снизился: с 7 882 до 7 643 случаев.

На конец 2025 года на учете с онкологическим диагнозом состояли 117 919 человек – 2,9% жителей республики. Годом ранее таких пациентов было 108 022, или 2,6%.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего рак выявляют в сельских районах, крупных промышленных центрах и на территориях с большой долей пожилых жителей.

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