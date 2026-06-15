Общественный транспорт в Башкирии: число представителей малого бизнеса сократилось втрое

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году число субъектов малого и среднего бизнеса в пассажирских перевозках Башкирии сократилось почти в три раза – с 1517 до 525. Данные приводятся в распоряжении главы республики «О мерах по содействию развитию конкуренции в РБ» со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

При этом рынок продолжает пополняться новыми участниками: в прошлом году на налоговый учет встала 51 компания – против 47 годом ранее. Число ликвидированных перевозчиков тоже снизилось – с 23 до 20.

В Минтрансе Башкирии изданию «РБК Уфа» заявили, что конкуренция в отрасли достаточно развита: и городские, и междугородние маршруты уходят на открытые торги, и даже государственный перевозчик «Башавтотранс» не имеет привилегий.

Замглавы ведомства Владимир Петров рассказал, что в 2025 году «Башавтотранс» преобразовали из ГУП в акционерное общество, а маршруты компания получает только через открытые конкурсы наравне с частниками. Среди них – ООО «Кольцо», «Альянс», «Уфимские автобусные линии» и ИП Хасанова А. В.

В министерстве признают: маршруты в небольшие села и деревни не привлекают частный бизнес из-за низкого пассажиропотока. Такие направления остаются за государственным перевозчиком. На маршрутах между Уфой и крупными городами тем временем конкуренция значительно выше.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.