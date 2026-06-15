«Оживить утраченное»: Уфимский кремль XVIII-XIX веков теперь можно посетить с помощью VR

Фото: Администрация Уфы

В Уфе появилась виртуальная экскурсия в Уфимский кремль XVIII-XIX веков. Об этом рассказали в администрации города.

Презентация прошла в музейном инфотраке «Уфа в движении». Одним из первых посетителей стал исполняющий обязанности мэра Рустам Шарипов.

С помощью VR-очков можно увидеть ключевые события истории Башкирии и познакомиться с культурным наследием города. Проект разработал «Инновационный центр профессионального образования и цифровой педагогики» – победитель конкурса грантов главы администрации Уфы.

Руководитель проекта Марат Тикеев рассказал, что это уже вторая VR-экскурсия на основе исторической 3D-реконструкции. По его словам, современные технологии позволяют оживить давно утраченные исторические факты.

Сейчас экспозиция работает в Музее города Уфы – посетить ее может любой желающий. С началом нового учебного года экскурсию представят в школах башкирской столицы.

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