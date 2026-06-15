Большинство жалоб жителей Башкирии к властям – о дорожных ямах: Хабиров потребовал разобраться

Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой поручил ускорить ямочный ремонт и публично представить фотографии самых разбитых участков с указанием районов.

Поводом стал рост жалоб от жителей: тема дорожных ям вышла в топ обращений системы «Инцидент.Менеджмент» по итогам прошлой недели. До этого в лидерах было благоустройство территорий.

Хабиров обратился к начальнице Управления по связям с общественностью Елене Прочаковской и попросил подготовить снимки самых заметных ям – тех, которые действительно раздражают людей. Показать их он предложил уже на следующей оперативке.

Минтрансу республики глава региона также поручил ускориться с ремонтом – лето, по его словам, пройдет быстро. Ведомство должно было завершить оцифровку всех дорожных ям к 15 июня.

Хабиров подчеркнул, что на ремонт дорог выделили достаточно денег, и дал понять: нехватка финансирования – не оправдание для разбитых дорог.

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