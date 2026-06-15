«Салават Юлаев» в новом сезоне КХЛ: с кем пройдут первые матчи

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«Салават Юлаев» откроет новый сезон серией выездных матчей. Расписание стартовых игр опубликовала пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

5 сентября уфимцы сыграют с череповецкой «Северсталью», 7 сентября – с омским «Авангардом», а 9 сентября встретятся с астанинским «Барысом». После этого команда вернется домой: 12 сентября «Салават Юлаев» проведет первый матч на своем льду против принципиального соперника – казанского «Ак Барса». Полное расписание сезона 2026/27 КХЛ обещают опубликовать завтра.

В прошлом сезоне «Салават Юлаев» финишировал пятым в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф команда Виктора Козлова разобралась с екатеринбургским «Автомобилистом» – 4:2. Однако во втором раунде уфимцы во второй раз подряд уступили обладателю Кубка Гагарина – ярославскому «Локомотиву» (0:4).

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