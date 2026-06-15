Башкирия вошла в топ-10 самых везучих регионов России: жители республики выиграли в лотерею более 214 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За первые пять месяцев 2026 года жители Башкирии выиграли в лотереях 214 444 214 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе государственной лотереи.

По итогам января-мая республика заняла восьмое место среди самых везучих регионов страны. В целом россияне за этот период выиграли более 8,7 млрд рублей – почти 58 млн рублей в день.

Первое место по сумме выигрышей занимает Москва – 1 млрд 96 млн рублей. Следом идут Свердловская область (621,8 млн), Новосибирская область (514,4 млн) и Тюменская область (476 млн).

За пять месяцев в государственной лотерее появилось 285 новых миллионеров. В пятерку регионов с наибольшим числом лотерейных миллионеров вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край.

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