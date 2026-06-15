Для членов семей участников СВО в Башкирии расширился перечень льгот: он касается Восточного выезда из Уфы

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии расширили список льготников по Восточному выезду из Уфы: бесплатный проезд теперь доступен не только семьям погибших участников СВО, но и родственникам действующих и бывших военнослужащих. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

В новый список включили супругов и детей участников СВО – несовершеннолетних, детей-инвалидов до 18 лет и студентов-очников до 23 лет. Также льготу получили родители, усыновители, дедушки, бабушки, отчимы и мачехи нетрудоспособного возраста – но только если они воспитывали военнослужащего и у него нет супруги и несовершеннолетних детей.

Бесплатный проезд по Восточному выезду также действует для самих участников СВО, в том числе контрактников и бойцов Росгвардии, ветеранов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны и владельцев электромобилей. Для машин на газомоторном топливе действует скидка 50%.

Для получения льготы нужно включить автомобиль в специальный Реестр. Заявитель должен быть гражданином России, владельцем машины с башкирской регистрацией и иметь постоянную или временную прописку в регионе. Автомобиль не должен использоваться как такси, быть оформлен на юрлицо или ИП, а его высота вместе с прицепом – не превышать двух метров.

Заявление принимают через «Госуслуги» или в МФЦ. Электронная форма на портале пока обновляется, поэтому семьям военнослужащих советуют обратиться напрямую в отделения МФЦ. Заявление рассматривают до 12 рабочих дней.

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