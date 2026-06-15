Операция «Нелегал-2026» в Уфе: 66 иностранцев выдворят из России

Фото: МВД Башкирии

В Уфе завершилась операция «Нелегал-2026», в ходе которой выявили более 300 нарушений миграционного законодательства. Об итогах рассказали в МВД Башкирии.

Операция проходила с 1 по 10 июня. В ней участвовали сотрудники миграционной службы, инспекторы ГАИ, представители прокуратуры и батальона патрульно-постовой службы. Правоохранители проверяли стройки, торговые центры и места проживания трудовых мигрантов, усиленно контролировали дороги. Для повышения эффективности использовались современные технологии, в том числе квадрокоптер.

Из более чем 300 выявленных нарушений 200 связаны с фиктивной регистрацией иностранных граждан. По итогам 130 административных нарушений 66 иностранцев будут выдворены за пределы России. Пресечено свыше 35 случаев незаконного предоставления жилья, транспорта и иных услуг мигрантам, нарушающим правила пребывания в стране. Четыре работодателя привлечены к ответственности за незаконное использование труда иностранцев, проверки по остальным фактам продолжаются совместно с прокуратурой.

– Правоохранительные органы напоминают о недопустимости нарушения миграционного законодательства и предусмотренной за это ответственности, – заявили в МВД.

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