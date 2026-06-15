В Уфе группа подростков избила 15-летнего мальчика: возбуждено уголовное дело

Фото: СК Башкирии

В Уфе возбуждено уголовное дело после того, как в социальных сетях распространилось видео с избиением 15-летнего подростка. Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

Инцидент произошел вчера вечером, 14 июня, 2026 года на спортивной площадке во дворе на улице Набережной реки Уфы. Группа молодых людей напала на 15-летнего юношу и избила его. Видеозапись произошедшего появилась в интернете и была обнаружена правоохранителями в ходе мониторинга социальных сетей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают всех участников конфликта и выясняют обстоятельства произошедшего.

Параллельно прокуратура Октябрьского района Уфы проводит собственную проверку. Надзорное ведомство оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также проверит, как родители участников конфликта исполняли обязанности по воспитанию детей. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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