Подростки избили сверстника на спортплощадке в Уфе: прокуратура начала проверку

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе прокуратура начала проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с дракой подростков. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, 14 июня на спортивной площадке во дворе многоквартирного дома на улице Набережной реки Уфы несколько юношей напали на своего сверстника.

Прокуратура Октябрьского района Уфы намерена выяснить все обстоятельства произошедшего, проверит, как соблюдается законодательство о несовершеннолетних, оценит работу органов и учреждений системы профилактики, а также то, насколько добросовестно родители исполняют свои обязанности по воспитанию детей.

– По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – заявили в надзорном ведомстве.

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