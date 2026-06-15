В башкирских водоемах утонули 11 человек: трое из них – дети

Фото: Правительство Башкирии

С начала года в Башкирии на водоемах погибли 11 человек, трое из них – дети. Об этом рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Тагедии произошли в Башкирии – в Дуванском, Дюртюлинском и Чишминском районах. Во всех случаях дети находились без присмотра взрослых.

Назаров напомнил, что купальный сезон только начался, и призвал родителей, бабушек и дедушек не оставлять детей у воды без присмотра. По его словам, взрослые хотя бы отчасти оценивают риски, а дети – нет.

– Они будут купаться там, где придется. Бабушки и дедушки, родители – следите за ребятишками в четыре глаза. Отдых у воды должен быть в радость, а не в сводках МЧС, – заявил глава кабмина.

Премьер также указал на проблемы с организацией безопасного отдыха у воды. В республике работают 329 оборудованных мест. Среди тех, кто справляется хорошо, – Нуримановский, Абзелиловский и Краснокамский районы. Среди отстающих – Уфа, Салават, Стерлитамак и Дюртюлинский район.

Назаров поручил главам муниципалитетов обеспечить работу пляжей, безопасность детей и завершить открытие всех запланированных объектов.

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