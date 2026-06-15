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НовостиОбщество15 июня 2026 13:36

Афера с госсубсидиями в Башкирии: троих уфимцев осудили за хищение 27 млн рублей

Троих уфимцев осудили за хищение из госбюджета 27 млн рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Уфы вынес приговор троим фигурантам дела о хищении более 27 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

На скамье подсудимых оказались двое руководителей и сотрудник туристических компаний. С августа 2020 года по сентябрь 2022 года они подавали в уполномоченную организацию ложные сведения об оказанных туристических услугах и незаконно получали субсидии по программе поддержки внутреннего туризма.

Суд признал их виновными по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и назначил от 5 до 6 лет колонии общего режима. В зале суда всех троих взяли под стражу.

– Кроме того, удовлетворен иск о взыскании суммы ущерба в солидарном порядке, – сообщает надзорное ведомство.

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