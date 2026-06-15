Ребенок и несколько взрослых пострадали на водном аттракционе в Башкирии: Бастрыкин требует ускорить расследование

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о травмах на водном аттракционе на базе отдыха в башкирском городе Кумертау. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

Поводом стало обращение через приемную СК во «ВКонтакте». Женщина написала, что не согласна с ходом расследования. В июне прошлого года ее дочь и несколько других человек катались на надувном аттракционе, который буксировал гидроцикл. Водитель превысил скорость и резко сманеврировал – люди упали в воду и получили травмы. При этом катание проходило на водоеме, где купание запрещено. После случившегося сотрудники базы отдыха никакой помощи пострадавшим не оказали. К ответственности до сих пор никто не привлечен.

С января 2026 года Следкома Башкирии расследует уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю ведомства Владимиру Архангельскому ускорить следственные действия и отчитаться об их результатах с учетом доводов из обращения.

– Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, – сообщает СКР.

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