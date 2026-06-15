Участник СВО внезапно стал мужем и отцом троих детей: в ситуации пришлось разбираться прокурорам и суду

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Башкирии признал фиктивным брак участника СВО. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Боец обратился с видеообращением – он заявил, что его права нарушены. Прокуратура Гафурийского района провела проверку и установила: в минувшем январе мужчина женился на местной жительнице, а также был записан отцом ее троих детей. При этом супруги вместе не жили и совместного будущего не планировали.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным и аннулировании записей об отцовстве. Суд требования удовлетворил.

– Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, – заявила прокуратура.

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