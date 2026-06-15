Фото: ФСБ Башкирии

Житель Башкирии написал комментарий в Telegram и стал фигурантом уголовного дела. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ республики.

29-летний мужчина из села Месягутово в минувшем марте оставил комментарий под открытой публикацией в мессенджере. Эксперты нашли в его тексте признаки оправдания деятельности руководителя украинского военизированного объединения, которое признано террористическим и запрещено в России.

ФСБ задержала жителя Башкирии за оправдание террористов в Telegram

Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют, не совершал ли обвиняемый других преступлений.

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