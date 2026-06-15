В Башкирии назвали главную причину низкой мужской продолжительности жизни

Мужчины в Башкирии умирают на десять лет раньше женщин из-за своей безответственности, считает Хабиров. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном совещании правительства в понедельник глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что основная беда мужского здоровья в регионе - это наплевательское отношение самих мужчин к себе. По его подсчетам, разрыв в продолжительности жизни между полами в республике доходит почти до 10 лет.

Руководитель региона подчеркнул, что пока человек сам не осознает свою личную ответственность за собственное здоровье, никакие кардиоцентры ситуацию не исправят.

- Все упирается в профилактику, надо как-то продвигать эту мысль в народе. Возможности вроде бы есть, но люди не приходят на диспансеризацию. Им говорят: сходи, проверься, а они не идут, а потом - раз - и случается беда, - посетовал Хабиров.

Глава добавил, что говорит об этом постоянно, и касается это в первую очередь именно мужчин. Он подчеркнул, что власти рады, что женщины живут дольше, но за мужчин очень переживают.

Напомним, согласно статистике, средняя продолжительность жизни в Башкирии сейчас приближается к 75 годам.

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