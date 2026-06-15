Токарь из Башкирии дважды пытался поправить деталь на ходу и попал в механизм

В Башкирии пьяного работника затянуло в станок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Гострудинспекция Башкирии закончила разбирательство по несчастному случаю, который случился 19 ноября прошлого года в Стерлитамаке. Там минувшей осенью пострадал 49-летний токарь из ООО Концерн «Инмаш».

Как рассказали в надзорном ведомстве, мужчина начал обрабатывать деталь на токарно-винторезном станке и вдруг заметил, что не настроил сопло для подачи охлаждающей жидкости к резцу. Решив поправить дело на ходу, он встал боком к станку, потянулся и засунул правую руку под защитный кожух. С первого раза чуть не зацепило, так как он успел отдернуть руку, но вместо того чтобы выключить оборудование, токарь решил попробовать еще раз. В итоге его затянуло в работающий механизм.

На крик прибежали другие работники и освободили пострадавшего. Приехавшие врачи скорой помощи отвезли его в больницу с тяжелой травмой.

Руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина пояснила, что рабочий нарушил инструкцию по охране труда. Там четко сказано: нельзя совать руки под защитные кожухи и делать что-либо с механизмом, не отключив станок, но главной причиной несчастного случая стало то, что мужчину допустили к работе в пьяном виде. Анализ показал содержание этанола в его крови – 1,04 грамма на литр.

Материалы расследования уже отправили в следственные органы.

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