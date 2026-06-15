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НовостиЧто происходит15 июня 2026 9:00

В Уфе спасатели дважды спасали отдыхавших на Кашкадане пьяных молодых людей

На озере Кашкадан спасатель за 60 минут спас двоих тонувших из одной компании
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе на Кашкадане спасатель дважды за час вытащил из воды пьяную девушку и ее друга.

В Уфе на Кашкадане спасатель дважды за час вытащил из воды пьяную девушку и ее друга.

Сегодня, 15 июня, утром на уфимском озере Кашкадан едва не погибли два человека в воде. Как рассказали в УГЗ Уфы, один и тот же сотрудник спасательной службы за час вытащил из озера двоих человек из одной шумной компании.

Сначала 29-летняя девушка одна зашла на глубину 1,5 метра и начала захлебываться, а ее приятели не видели, что происходит. Спасатель вытащил пострадавшую на берег и провел реанимационные действия. По всей видимости, женщина была пьяна.

Спустя час другой молодой человек из той же компании заплыл за буйки. Он запутался в водорослях и тоже стал тонуть. Тот же спасатель снова бросился в воду и вытащил парня. На этот раз реанимация ему не понадобилась.

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