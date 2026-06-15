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НовостиЧто происходит15 июня 2026 8:29

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате режим НМУ продержится еще сутки

Неблагоприятные метеоусловия не дают вредным выбросам рассеиваться до вечера 16 июня
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Заводам велели снизить объемы выбросов из-за штиля и температурной инверсии.

Заводам велели снизить объемы выбросов из-за штиля и температурной инверсии.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики Башгидрометцентра предупредили, что в трех крупных городах республики – Уфе, Стерлитамаке и Салавате – в ближайшие сутки сохранится режим неблагоприятных метеоусловий. Он начнется сегодня в 20:00 (15 июня) и закончится завтра в 20:00 (16 июня).

Под режимом НМУ понимают официально объявленный промежуток времени, когда особые погодные условия мешают вредным примесям нормально рассеиваться в нижних слоях воздуха. Речь идет о слабом ветре и так называемой приземной температурной инверсии. Из-за этого выхлопные газы машин и заводские выбросы могут оседать прямо на уровне жилых домов. Поэтому в такие периоды предприятиям предписывают сокращать объемы выбросов.

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