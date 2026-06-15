Почему СМС о беспилотной опасности приходят с опозданием

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, почему СМС с предупреждением о беспилотной опасности приходят с опозданием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, почему СМС с предупреждением о беспилотной опасности приходят с опозданием. Руководитель региона дал разъяснение на оперативном совещании в местном правительстве и предложил жителям альтернативу для более оперативного информирования об угрозе БПЛА.

– Дело в том, что порой в силу технических особенностей запаздывают оповещения о беспилотной и ракетной опасности. Для понимания: когда объявляется беспилотная опасность и дается команда прослать [предупреждения], огромный объем информации идет. Не выдерживают сервера, – сообщил глава республики.

Для получения оперативных оповещений об угрозе БПЛА жителям предложили пользоваться следующими каналами информации.

Мессенджер MAX:

– канал начальника Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова;

– канал Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям;

– канал «РСЧС Республики Башкортостан».

Приложения (доступны на всех основных площадках: AppStore, Google Play и RuStore):

– 112-экстренная помощь;

– МЧС России.

Главные каналы информирования о беспилотной опасности в РБ

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