В Башкирии средняя предлагаемая зарплата выросла на 40 процентов за год

Работодатели в Башкирии готовы платить 86 тысяч рублей в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны средние зарплатные предложения в вакансиях по разным регионам. Выяснилось, что Башкирия попала в десятку субъектов, где этот показатель вырос сильнее всего. Так, республика расположилась на 10 строчке.

По сравнению с прошлой весной работодатели в Башкирии стали предлагать соискателям на 40 процентов больше. Если раньше средняя цифра тянула на 86,2 тысячи рублей в месяц, то год назад была заметно ниже. Для сравнения, в прошлом году жители республики в среднем зарабатывали 72 тысячи рублей.

Отмечается, что самые высокие доходы тогда нашли у жителей Уфы, Уфимского и Хайбуллинского районов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.