Жительница Уфы ударила соседа ножом в грудь во время ссоры

Конфликт в коммуналке закончился тяжким вредом для здоровья мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор 32-летней местной жительнице. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предметов, которые использовались как оружие.

Суд установил, что в декабре прошлого года ранее судимая женщина сильно поссорилась со своим соседом на кухне коммуналки. Во время спора уфимка схватилась за нож и вонзила его в грудь мужчины. Полученная рана оказалась тяжкой для здоровья уфимца.

Как рассказали в республиканской прокуратуре, женщина частично признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет и 20 дней лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

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