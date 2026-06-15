Курьер из Башкирии обманул трех пенсионеров почти на миллион рублей

Жителя села Услыбаш отправили в спецучреждение на 11 месяцев за мошенничество. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Изобильненского района выступила в суде с обвинением против подростка из села Услыбаш Стерлитамакского района. Суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Следователи выяснили, что с августа по сентябрь 2025 года подросток договорился с одним пока не найденным человеком воровать деньги у пожилых людей. По заданию организатора юноша ездил к пенсионерам, с которыми его сообщник заранее разговаривал по телефону, притворяясь сотрудником полиции. Подросток уговаривал стариков отдать деньги за то, что их якобы не станут привлекать к уголовной ответственности за финансирование террористов.

Роль у парня была курьерская: он за небольшое вознаграждение он называл пожилым людям специальные кодовые слова и забирал у них наличные. Жертвами этой преступной схемы стали трое местных жителей, у которых украли в сумме более 1 миллиона рублей.

Суд согласился с доводами гособвинителя и назначил молодому человеку принудительную меру воспитательного воздействия. Его поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на 11 месяцев.

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