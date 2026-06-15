Отец пятерых детей из Башкирии задолжал по алиментам более 1,2 миллиона

Должник по алиментам не работал и не пытался исправиться даже после штрафа.

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, которого признали виновным в неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей.

В суде выяснили, что ранее мужчину уже штрафовали за отказ переводить деньги на пятерых детей, но, несмотря на это, он без уважительных причин продолжал не платить алименты и даже не пытался официально устроиться на работу. Общий долг достиг в один момент больше чем в 1,2 миллиона рублей.

Сам многодетный отец признал свою вину. Ранее его уже не раз судили, в том числе за точно такое же преступление. Суд назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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