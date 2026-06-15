С 4 июля самолеты начнут летать из Уфы в Стамбул

Время полета до турецкого мегаполиса составит 4 часа. Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Победа» запускает прямые перелеты из уфимского аэропорта в Стамбул. Как уточнили в воздушной гавани столицы Башкирии, рейсы стартуют с 4 июля.

Уточняется, что самолеты летать будут два раза в неделю – по понедельникам и субботам. На линии задействуют самолеты Boeing 737. Дорога займет ровно 4 часа.

Ранее стало известно, что с 1 июня авиакомпания Utair начала выполнять рейсы из Уфы в Краснодар.

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