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НовостиПроисшествия15 июня 2026 4:29

Горящую сухую траву тушили в одном из районов Башкирии

В Краснокамском районе за сутки ликвидировали один травяной пал
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пожары в полях и лесах республики держатся на минимальном уровне.

Пожары в полях и лесах республики держатся на минимальном уровне.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям рассказали о текущей обстановке с природными пожарами. За минувшие 24 часа зафиксировали только один случай горения сухой травы в Краснокамском районе, которое полностью потушили.

Если считать с начала 2026 года, то в республике возникло 14 лесных пожаров. Огонь прошел в сумме чуть больше 87 гектаров. Кроме того, случилось 196 палов сухой растительности, которые охватили общую площадь более 328 гектаров.

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