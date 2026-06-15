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НовостиПроисшествия15 июня 2026 4:00

В МЧС Башкирии назвали ложными слухи о возгорании в больнице Зилаира

Пожар случился в частном гараже, а не в медучреждении
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Огонь тушили во дворе дома.

Огонь тушили во дворе дома.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Башкирии официально заявило, что сообщения о пожаре в Зилаирской больнице не соответствуют реальности. В ведомстве уточнили, что на самом деле горел гараж на участке частного дома.

- Огонь потушили быстро, никто из людей не пострадал, - добавили в МЧС. - Сведения о возгорании в медицинском учреждении оказались ложными.

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