В Уфе распродают конфискованные машины от 36 тысяч рублей

Самый дешевый лот – ВАЗ 2005 года за 36 400 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе территориальное управление Росимущества организовало аукцион по продаже 78 единиц транспорта, которые конфисковали в пользу государства. В списке лотов – 71 легковая машина, а также мотоциклы, скутеры и один мотовездеход.

Как пишет UfaTime.ru, изучивший условия торгов, покупателям предложат автомобили марок Renault, Skoda Octavia, Ford Mondeo, Chevrolet KL Cruze, Skoda Rapid, Geely MK-Cross, Hyundai Solaris и другие модели, включая отечественные. Самая низкая стартовая цена у ВАЗ 21101 2005 года выпуска – всего 36 400 рублей. Однако встречаются и более свежие машины 2019 и 2020 годов. Среди двухколесной техники выделяются Suzuki GSR-750, YX50-CF и «ИЖ Юпитер 5».

Заявки на участие принимаются до 6 июля на электронной площадке «РТС-тендер».

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