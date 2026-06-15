Грозы и дожди ознаменуют новую рабочую неделю в Башкирии

Ветер при грозе может усиливаться до сильных порывов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. Так, в понедельник, 15 июня, в ночные часы местами и днем по всей республике пройдут короткие дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет дуть с разных направлений слабо, но во время грозы станет порывистым. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем воздух прогреется до +21…+26.

Во вторник, 16 июня, ночью местами и днем по региону снова ожидаются небольшие дожди, кое-где с грозами. Ветер слабый переменных направлений, однако при грозе порывы могут стать сильными. Ночная температура – от +12 до +16, дневная – от +22 до +27.

В среду, 17 июня, характер погоды не изменится: ночью местами и днем по всей Башкирии пройдут короткие дожди, местами с грозами. Ветер останется слабым переменных направлений, при грозе – с сильными порывами. Температура воздуха ночью +12…+16, днем +22…+27.

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