В Башкирию приехала учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер

Радий Хабиров назвал Федермессер большим другом республики.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в своих соцсетях, что в республику прилетела Нюта Федермессер. Она является учредителем и директором Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

Сейчас в Уфимском хосписе проходят образовательные курсы для команд, которые работают в психоневрологических и детских домах-интернатах со всей России.

Радий Хабиров написал, что Нюта Федермессер давно и крепко дружит с республикой. По его словам, именно благодаря ее инициативе и предложениям в Уфе появился хоспис. Глава региона передал гостье сердечную благодарность от тех жителей Башкирии, кто в стенах этого учреждения получил теплое внимание, заботу, уважение и защиту.

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