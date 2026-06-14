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НовостиОбщество14 июня 2026 16:32

В Башкирию приехала учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер

Радий Хабиров назвал Федермессер большим другом республики
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Радий Хабиров назвал Федермессер большим другом республики.

Радий Хабиров назвал Федермессер большим другом республики.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в своих соцсетях, что в республику прилетела Нюта Федермессер. Она является учредителем и директором Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

Сейчас в Уфимском хосписе проходят образовательные курсы для команд, которые работают в психоневрологических и детских домах-интернатах со всей России.

Радий Хабиров написал, что Нюта Федермессер давно и крепко дружит с республикой. По его словам, именно благодаря ее инициативе и предложениям в Уфе появился хоспис. Глава региона передал гостье сердечную благодарность от тех жителей Башкирии, кто в стенах этого учреждения получил теплое внимание, заботу, уважение и защиту.

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