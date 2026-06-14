Бастрыкин заинтересовался покусанной собаками жительницей Уфы

Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств травмирования людей в результате нападения собак. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе стая бездомных собак набросилась на женщину. По словам уфимки, ее нога теперь в укусах и ссадинах.

Также ранее в СМИ сообщили о нападении бродячей собаки на 10-летнего ребенка в городе Волжском Волгоградской области. Пострадавшему мальчику потом потребовалась помощь врачей.

По обоим случаям следователи СК России по Башкирии и по Волгоградской области завели уголовные дела. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителям этих управлений Валерию Архангельскому и Василию Семенову подготовить доклады о том, как идет расследование и какие обстоятельства уже удалось выяснить.

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