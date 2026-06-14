В Башкирии спасатели освободили палец пенсионера от застрявшего кольца

Операция без травмы спасатели сняли кольцо с руки пожилого жителя республики.

В госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям обратился пожилой мужчина. Житель республики 1955 года рождения не сумел самостоятельно стянуть кольцо с пальца, так как украшение застряло намертво.

Спасатели профессионально и очень осторожно справились с этой задачей. Благодаря их быстрым и точным действиям мужчине не понадобилась врачебная помощь и всё обошлось без ран и каких-либо повреждений.

В ведомстве напоминают, что в любой сложной ситуации с украшениями не надо пытаться снимать их силой и дожидаться отека пальце: лучше сразу же звонить специалистам.

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